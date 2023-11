Estudo mostra que o cérebro das crianças é moldado pelo tempo que passam em frente aos ecrãs. Revendo a literatura de janeiro de 2000 a abril de 2023, os investigadores examinaram estudos sobre os hábitos digitais de crianças a partir dos seis meses de idade e o seu impacto no desenvolvimento do cérebro. O documento termina com um apelo urgente à ação para que os decisores políticos baseiem as decisões nestas conclusões para apoiar práticas baseadas em evidências para educadores e pais.

O tempo que passam em frente aos ecrãs tem um impacto duradouro na estrutura e funcionalidade do cérebro dos jovens, sugere um novo estudo. Os cientistas relatam que atividades como assistir televisão, jogar videojogos ou usar um tablet podem ter consequências benéficas e prejudiciais. De acordo com uma revisão que abrange 23 anos e 33 estudos de neuroimagem, esse tempo causa alterações no córtex pré-frontal – a parte do cérebro responsável por funções como memória de trabalho e resposta adaptativa em diversas situações





