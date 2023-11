Joana Sobral sobre revelação da mãe: 'Dos piores momentos da minha vida'

Joana Sobral foi a protagonista da Curva da Vida na gala do 'Big Brother' deste domingo, dia 29. A concorrente de Viseu abriu o coração perante todo o país e partilhou os altos e baixos do seu percurso, entre lágrimas. A doença da mãe foi um dos principais pontos de destaque. Joana é filha de mãe solteira. Quando os pais se separaram, o seu progenitor mudou-se para a Suíça. “A minha avó estava em casa e ajudava-nos.

“Lembro-me de, aos 10 ou 11 anos, sentir que algo não estava bem em casa. Via a minha avó a rezar e decidi enviar uma mensagem para a minha mãe. E a minha mãe diz que tem um cancro no estômago. Foi dos piores momentos da minha vida', contou Joana Sobral. E acrescenta: 'A minha família lidou com isto de maneira muito intensa. Rezávamos muito. Não consigo rezar desde aí. Em 2014, a minha mãe fica bem.

