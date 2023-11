Inteligência artificial: a solução mágica para a precariedade?

No actual panorama laboral, as transformações na economia e no mercado de trabalho têm suscitado novos desafios para vários governos do globo. Em Portugal, foi recentemente anunciado que o governo irá adoptar a inteligência artificial para combater os falsos recibos verdes.

Os falsos recibos verdes, isto é, a prática de falsificar a natureza da relação entre trabalhadores e empregadores para evitar responsabilidades fiscais e laborais, tem sido uma preocupação persistente. É um problema que afecta não apenas o governo, que perde receitas fiscais, mas também os trabalhadores, que muitas vezes são privados de direitos e protecções laborais.

A inteligência artificial oferece uma série de vantagens que podem ser vitais na identificação e repressão de falsos recibos verdes, nomeadamente através da análise de grandes volumes de dados em tempo real e identificação de padrões, ajudando na detecção de discrepâncias entre as declarações dos empregadores e a realidade laboral. headtopics.com

Acresce que a inteligência artificial também pode reduzir o viés humano nas decisões, garantindo que a aplicação das leis laborais e fiscais seja mais justa e imparcial. No entanto, a implementação da inteligência artificial na caça aos falsos recibos verdes também suscita preocupações legítimas. A privacidade dos dados é uma delas. É crucial que o governo estabeleça salvaguardas rigorosas para proteger a privacidade dos indivíduos durante o processo de detecção e investigação. O uso da IA deve ser transparente, regulamentado e sujeito a supervisão rigorosa para evitar abusos.

OpenAI constitui equipa para avaliar riscos catastróficos da Inteligência ArtificialVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Inteligência Artificial. Filmes que não queremos verCartazes 'da Pixar' criados por Inteligência Artificial que incluem tragédias da humanidade, crimes brutais e pornografia têm gerado polémica nas redes sociais. Através de uma aplicação, qualquer pessoa pode saltar da realidade para a animação ou criar os cenários mais variados, com qualquer pessoa que queira como protagonista. Consulte Mais informação ⮕

Inteligência Artificial. Filmes que não queremos verNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Google Maps já recorre a Inteligência Artificial para melhorar navegaçãoO Google lançou uma versão mais avançada da aplicação Maps, que conta com Inteligência Artificial para proporcionar uma série de novos serviços. Até a forma de comunicar com o sistema é melhor. Consulte Mais informação ⮕

Google Maps já recorre a Inteligência Artificial para melhorar navegaçãoO Google lançou uma versão mais avançada da aplicação Maps, que conta com Inteligência Artificial para proporcionar uma série de novos serviços. Até a forma de comunicar com o sistema é melhor. Consulte Mais informação ⮕