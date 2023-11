Hospitais enfrentam constrangimentos devido à falta de médicos

Dezenas de hospitais do país estão a enfrentar constrangimentos e encerramentos temporários de serviços devido à dificuldade das administrações completarem as escalas de médicos. A reorganização das urgências tem criado confusão junto de quem opera ambulâncias e utentes traduzindo-se no recurso a hospitais fora da área de residência por "engano" ou "medo", relataram este domingo à Lusa fontes de hospitais do Grande Porto.

"Recebemos duas grávidas em trabalho de parto do Hospital de Santa Maria da Feira. Uma por volta das 14:00 e outra por volta das 19:30", descreveu à Lusa fonte do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E). Estes episódios aconteceram num dia em que o mapa nacional de reorganização dos serviços de urgência publicado pela Direção-Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) apontava que os constrangimentos na Feira só começariam a partir de sábado





