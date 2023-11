Dezenas de hospitais enfrentam restrições à entrada para um Novembro “dramático” no SNS

Entretanto, aquilo que se perspectivava para Novembro começa a ser palpável no primeiro dia do mês.O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.

:

EXPRESSO: Há 30 hospitais em situação crítica por falta de médicos: começa o mês dramático no SNSSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Mês 'dramático' no SNS: saiba quais os hospitais com urgências encerradas e as alternativasSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Incêndios florestais na Austrália fazem pelo menos dois mortos e destroem dezenas de casasPelo menos duas pessoas morreram e cerca de 45 casas ficaram destru&237;das nos inc&234;ndios florestais que t&234;m amea&231;ado o estado de Queensland, na Austr&225;lia.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Israel confirma ocupação em Gaza e dezenas de mortes de militantes do HamasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Hospital de Chaves sem urgência de Ortopedia durante todo o mês de novembroEm causa está o elevado número de escusas a mais horas extraordinárias entregues pelos ortopedistas, situação que obriga a concentrar a resposta na urgência do hospital de Vila Real.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Um 'abanão' na história de Portugal: Museu Quake conta o 1 de novembro de 1755Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »