Governo angolano prevê crescimento do PIB de 2,8% e inflação de 5,3% em 2024

De acordo com este documento, que fixa despesas e estima receitas do OGE 2024 avaliadas em 24,7 bilhões de kwanzas (27,9 mil milhões de euros), a produção petrolífera, incluindo a produção de gás, neste ano deve cair 2,6%.

As necessidades brutas de financiamento para o próximo ano, salienta o texto, traduzem-se numa redução de 1,1 pontos percentuais do PIB quando comparadas com a estimativa de fecho para 2023, na ordem de 14,7% do PIB.

A nível externo a estratégia de captação de recursos “concentra-se na contratação de financiamento em condições concessionais na visão da preservação da solidez da dívida e continuar-se-á a acompanhar a evolução dos mercados internacionais visando a identificação de oportunidades de captação de recursos”, salienta.

O Ministério das Finanças angolano refere até finais de setembro de 2023 a dívida governamental aumentou em cerca de 54%, face ao observado no final de 2022, passado de 34,32 bilhões de kwanzas (38 mil milhões de kwanzas), em dezembro de 2022, para 52,87 bilhões de kwanzas (59 mil milhões de kwanzas) sem setembro de 2023, “influenciada pela forte depreciação cambial”.

“Contudo, importa ressalvar que a dívida externa, quando expressa em dólares, apresenta uma redução de 3,8%, passando 48,2 mil milhões de dólares (45 mil milhões de euros) para 46,4 mil milhões de dólares (43,7 mil milhões de euros) evidenciando-se o efeito negativo da desvalorização da moeda nacional sobre o stock da dívida”, observa-se no documento.

