Transporte marítimo de mercadorias aumenta hoje 25% em Cabo Verde

A entrada em vigor já tinha sido anunciada há um mês, mas foi adiada por forma a que fossem terminadas “consultas setoriais em sede da Direção Nacional de Políticas do Mar”. A empresa confirmou hoje a implementação do novo tarifário, dentro dos “limites máximos impostos por lei” e em linha com “os pressupostos da sustentabilidade necessária do serviço de transporte marítimo de passageiros e carga em Cabo Verde”, referiu, em comunicado.

A CV Interilhas já tinha apresentado a atualização média de 25% como uma medida “crítica” para “garantir a sustentabilidade do serviço de transporte marítimo de passageiros e carga” no arquipélago.Em causa estão “mais de 17 anos sem atualizações” e “um contexto nacional e internacional do transporte de mercadorias que tem sofrido significativos agravamentos de custos”.

O tarifário em vigor não refletia “a realidade do mercado”, face à qual estava “totalmente desajustado”, sublinhou. A CV Interilhas é um armador cabo-verdiano, constituído em 2019, com o qual o Governo de Cabo Verde estabeleceu o contrato de concessão, por 20 anos, para o serviço público de transporte marítimo de passageiros e carga entre ilhas.

A sociedade é constituída por 12 armadores, dos quais o português Grupo ETE detém 51% do capital social (através das suas participadas Transinsular e Transinsular Cabo Verde) cabendo o restante a 11 firmas cabo-verdianas.

