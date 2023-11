Ganhos consecutivos nos índices acionistas mundiais

Estamos na terceira semana consecutiva de ganhos nos mais importantes índices acionistas mundiais, principalmente nos índices americanos, o que despoletou um sentimento muito otimista perante os investidores em todo mundo. Desde a última pausa das taxas de juro por parte do BCE e da FED que a valorização das ações tem sido constante, e os dados recentes divulgados em relação à inflação americana voltaram a dar mais combustível para que essas subidas continuassem.

No caso dos índices americanos, a subida foi estrondosa entre 29 de outubro e 14 de novembro de 2023. Olhando para o S&P 500, os futuros apresentam uma valorização de mais de 9,8%, neste período. Se olharmos para o índice tecnológico Nasdaq100, este também teve um desempenho impressionante, atingindo mais de 12,5% de valorização neste período. Já no caso do Russell2000, o índice americano de pequenas e médias empresas, as valorizações fixaram-se acima dos 11,5%, com uma subida de mais 5% num dia apenas (14 de novembro





ojeconomico » / 🏆 11. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Contrato da Mota-Engil no Brasil impulsiona ganhos em LisboaO contrato de 300 milhões de euros com a Petrobras no Brasil está a elevar as ações da Mota-Engil na Bolsa de Lisboa.

Fonte: ojeconomico - 🏆 11. / 67 Consulte Mais informação »

Jerónimo Martins acentua ganhos e sobe 8,46% para 21,66 eurosAs ações da Jerónimo Martins continuavam hoje a liderar e a acentuar os ganhos na bolsa de Lisboa, estando às 11:50 a subir 8,46% para 21,66 euros.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Bolsa de Lisboa em alta com Galp a liderar ganhos, a subir mais de 2%Em sentido contrário, as ações da EDP Renováveis, REN e Ibersol desciam 0,44% para 14,68 euros, 0,42% para 2,43 euros e 0,30% para 6,66 euros.

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Abanca triplica ganhos nos primeiros nove meses do anoInstituição financeira diz ter aumentado em 76% o número de clientes em Portugal, reportando um crescimento de 17,5% nos novos empréstimos às famílias e empresas portuguesas entre janeiro e setembro.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

PSI acompanha ganhos da Europa com subida de 0,08%Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Bolsa de Lisboa fecha positiva apoiada por ganhos do grupo EDPVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »