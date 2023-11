Abanca triplica ganhos nos primeiros nove meses do ano

resultado atribuível de 428,6 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o triplo em termos homólogos, elevando o seu rácio de rendibilidade para 13%.

“O desempenho positivo foi sustentado pelo dinamismo do mercado de retalho e pela solidez do seu perfil financeiro, gerando um conjunto de resultados de elevada qualidade”, justifica.captado mais de 96 mil novos clientes em Portugal e Espanha neste período (aumento homólogo de 76% deste lado da fronteira)

, com um ganho de quota de mercado nos principais segmentos de negócio. Em particular, destaca o “peso crescente dos canais digitais”, que valem quase metade dos novos clientes(capital total de 17,3% e excesso de capital em relação aos requisitos de 1.528 milhões de euros), umamáxima (rácio de NPL de 2,3% e rácio de ativos executados em relação ao balanço de 0,2%),posição de liquidezentre janeiro e setembro, concedeu mais de 7. headtopics.com

Segmentos que pesam 40% e 42% do total, respetivamente, recebendo mais de 8 em cada dez euros de crédito do banco. Em Espanha, os novos empréstimos foram 8,3% superiores aos reportados até ao final de setembro de 2022, enquanto em Portugal foram ainda mais elevados, com 17,5%.diz ter havido um crescimento da quota de mercado das novas operações de 97 pontos base (pb) em Portugal, enquanto nodepósitos de clientes de retalho

aumentaram 8,3% nos dois mercados, com os ganhos de quota de mercado a atingirem 10 pb em Portugal, de acordo com a mesma nota.

