Festival Utopia leva escritores também às empresas

Miguel Pinheiro avalia diariamente três figuras. Pode ouvir o bom, o mau e o vilão de segunda a sexta depois das 8h25 na Rádio Observador. Em cerca de 20 minutos conversamos com os jornalistas da redação do Observador ou com especialistas externos para olhar em profundidade um tema. Os episódios ficam disponíveis às 06h30 de segunda a sexta-feira.

Notas de 0 a 20 aos protagonistas do dia dadas por José Manuel Fernandes, Paulo Ferreira, Júlio Magalhães e elementos da direção e editores do Observador, num debate solto e descontraído.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

:

RENASCENCA: Ricardo Araújo Pereira e Frederico Lourenço na abertura do Festival Utopia em BragaDurante 11 dias, mais de 90 horas de programa&231;&227;o levam a Braga, na primeira edi&231;&227;o do Festival Liter&225;rio Utopia, mais de uma centena de escritores e pensadores nacionais e internacionais.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Utopia, em Braga: O novo festival literário sem fronteirasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Nem Mário Ferreira sabe por que Cristina Ferreira faltou: 'Têm de lhe perguntar a ela''Não faço a mínima ideia', assegurou o presidente do Conselho de Administração da Media Capital.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Futsal. Ferreira do Zêzere vence foraSporting e Benfica ainda n&227;o jogaram nesta jornada.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Cristina Ferreira rendida a fotografia ousada de Ruben Rua: 'Estás lindo'O apresentador e modelo partilhou um registo fotográfico em que surge com uma camisa aberta, a exibir a sua boa forma física.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Após polémicas no Big Brother, Cristina Ferreira deixa mensagem aos espectadoresCristina Ferreira terminou o diário especial do Big Brother com uma mensagem para os espectadores.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »