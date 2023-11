Utopia, em Braga: O novo festival literário sem fronteiras

Além do Theatro Circo, livrarias, bibliotecas e museus, o centro do festival será a Capela Imaculada, do Seminário de Nossa Senhora da Conceição, no Espaço Vita, cujo restauro é da autoria do gabinete Cerejeira Fontes Arquitetos, venceu o prémio Edifício do Ano ArchDaily 2019.

Carrilho perde novo recurso contra Bárbara Guimarães. Prisão ou pagamento de 30 mil euros de indemnização está cada vez mais perto Colombo português? “O problema de José Rodrigues dos Santos e de outros jornalistas é fazerem afirmações sobre um campo científico que não dominam”O impacto das alterações climáticas na saúde: Cinco grandes riscos e alguns números surpreendentes (que a maioria dos portugueses desconhece)O algoritmo dos pombos: Novo estudo revela que estas aves usam estratégia semelhante à da inteligência artificial para aprender e...

"Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais"As Revoluções Francesas na VISÃO HistóriaEnfermeiros do Médio Tejo anunciam acordo com CHMT e desconvocam greve de dois diasDe Cascais para o Chiado, a Be We tem uma nova lojaNúmeros dos PIB mostram que economia portuguesa...

:

RENASCENCA: Ricardo Araújo Pereira e Frederico Lourenço na abertura do Festival Utopia em BragaDurante 11 dias, mais de 90 horas de programa&231;&227;o levam a Braga, na primeira edi&231;&227;o do Festival Liter&225;rio Utopia, mais de uma centena de escritores e pensadores nacionais e internacionais.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Forças Armadas com 23.425 militares e efetivos “drasticamente abaixo do autorizado”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Proposta de OE2024 aprovada na generalidade pelo PS com abstenções de PAN e LivreVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Estado melhora excedente para 7.277 ME até setembroVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Casa Branca confirma que líderes dos EUA e China vão reunir em novembroVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Exército israelita confirma ataque a campo de refugiados e morte de comandante do HamasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »