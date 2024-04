Ex-porta-voz do PAN/Madeira tem suspensão preventiva considerada ilegal pelo Tribunal Constitucional

Joaquim de Sousa desfiliou-se do partido no passado dia 6."Livraram-se de mim, mas saio com a agravante de o TC voltar a dar-me razão contra o PAN ”, diz ao Expresso

O Tribunal Constitucional rejeitou o recurso apresentado pelo PAN, confirmando que a suspensão preventiva do ex-porta-voz do PAN/Madeira, Joaquim de Sousa, foi ilegal, uma vez que tal sanção não consta dos estatutos do partido. A expulsão, agora confirmada como ilegal, tinha acontecido na sequências das eleições regionais da Madeira de setembro de 2023.

