EUA. Taxas de juro permanecerão altas até que inflação desça de forma sustentada

O presidente da FED falava na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do seu comité de política monetária (FOMC, na sigla em Inglês) em que foi decidido manter as taxas de juro inalteradas, sendo esta a segunda pausa consecutiva no ritmo de subidas.

Questionado sobre se já é possível apontar para um horizonte para a descida das taxas, Powell afirmou que o comité ainda não está a falar de cortes de taxas, referindo que a questão de saber por quanto tempo as taxas de juro se manterão elevadas é uma questão a colocar no futuro.

:

DINHEIRO_VIVO: Bolsas europeias em alta ligeira à espera da decisão da Fed sobre taxas de juroHá consenso no mercado quanto à possibilidade de o banco central dos EUA deixar as taxas de juro inalteradas, embora com dúvidas

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Fed mantém taxas de juro inalteradas e prolonga pausaO banco central dos Estados Unidos não surpreendeu e repetiu a decisão do mês passado ao não mexer nas taxas de juro diretoras.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Presidente do Bundesbank não afasta nova subida das taxas de juro do BCEO presidente do Bundesbank, banco central alemão, Joachim Nagel, não excluiu hoje que o BCE suba de novo as taxas de juro neste ciclo de aumentos, apesar da pausa que foi decidida na última reunião.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Câmara de Faro reduz taxas de IMI e de derrama para 2024As taxas descem no caso do IMI para prédios urbanos de 0,35 para 0,32%, enquanto o desagravamento da derrama se verifica de 1,5 para 1,35% sobre o lucro tributável em IRC.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Taxas Euribor voltam a agravar prestação dos empréstimos da casa a rever em NovembroMédias dos três prazos utilizados no crédito à habitação subiram mais um pouco, mas a um ritmo mais lento.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Taxas Euribor descem a três, seis e 12 mesesSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »