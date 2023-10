Dois feridos em colisão entre carro e autocarro em Sacavém

“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaPJ deteve cinco suspeitos de roubos a prostitutas em apartamentos no Porto e GaiaBruno Cabrerizio e Cristina Ferreira juntosAdesão à greve da função pública nas escolas ronda os 90%MP investiga festa em creche que deixou crianças "assustadas e a chorar" com balões que...

Uma colisão entre um carro e um autocarro provocou dois feridos leves, em Sacavém, esta tarde de sexta-feira.As vítimas foram transportadas para o Hospital de Santa Maria.

Ivo Lucas chegou ao tribunal em silêncio. Tony Carreira e Fernanda Antunes abandonaram a sala de audiências durante descrição pormenorizada sobre corpo da filha. Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina.Receitas saudáveis de Catarina Gouveia animaram Worten do Colombo (com descontos à espreita) headtopics.com

Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Papa defendeu necessidade de dois Estados na Terra SantaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Papa defendeu necessidade de dois Estados na Terra SantaNuma chamada com Erdogan, 'o Papa expressou a sua dor pelo que está a acontecer', 'esperando que seja possível alcançar uma solução de dois Estados e um estatuto especial para a cidade de Jerusalém'. Consulte Mais informação ⮕

Papa defendeu necessidade de dois Estados na Terra SantaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Um ferido após colisão entre carro e carrinha de transporte de mercadorias em Oliveira de AzeméisVítima foi levada para o Hospital de Santa Maria da Feira. Consulte Mais informação ⮕

Jovem de 23 anos ferido após colisão entre carro e carrinha de transporte de mercadorias em Oliveira de AzeméisVítima foi levada para o Hospital de Santa Maria da Feira. Consulte Mais informação ⮕

Dois anos de excedentes 'são excentricidade' mas que pode não acontecer, diz CFPO Conselho das Finanças Públicas (CFP) considerou hoje que dois anos consecutivos de excedentes orçamentais são uma excentricidade na história do país, mas o do próximo ano poderá ficar em causa se os riscos se materializarem. Consulte Mais informação ⮕