Egito. Projeto 'RA'

27/10/2023 17:09:00 / Fonte: rtppt

As Pirâmides de Gizé, no Cairo servem de cenário para receber a terceira edição da Art D'Egypte. As instalações artísticas propõem uma interação 'entre a arte contemporânea e os ecos do passado do Egito'.