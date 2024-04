Diretora-geral do FMI afirma que economia mundial está melhor, mas países de baixo rendimento têm resultados abaixo do previsto

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou esta quarta-feira que a economia mundial, mas alertou que os países de baixo rendimento tiveram resultados abaixo do previsto.

“A economia mundial está hoje melhor do que temíamos há um ano, o crescimento está a manter-se, a inflação está a baixar e a expectativa de superarmos esta etapa de inflação alta sem recessão, a chamada ‘aterragem suave’, também se vai traduzir em melhores condições para os países de baixo rendimento”, apontou Georgieva.“A nossa análise mostra que o medo que os choques geram nas economias avançadas e nas economias de mercados emergentes é menor do que temíamos, mas o medo nos países de baixo rendimento é maior do que esperávamos”, explico

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

FMI diz que diversificação económica 'não acontece de um dia para o outro'A vice-diretora do Fundo Monetário Internacional aconselha que Angola aprenda com outros países dependentes do petróleo e adopte medidas que criem um ambiente favorável ao investimento.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Agência Espacial Portuguesa vai ter conselho consultivo que inclui diretora-geral da SaúdeA Agência Espacial Portuguesa PT Space vai ter um conselho consultivo formado por vários especialistas para apoiar a organização na definição das suas linhas de atuação, e que inclui como membros a diretora-geral da Saúde, foi hoje anunciado.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Agência Espacial Portuguesa vai ter conselho consultivo que inclui diretora-geral da SaúdeO novo órgão, cujos membros foram aprovados para um mandato de cinco anos, irá aconselhar a PT Space na 'definição de linhas de atuação e ação', emitindo recomendações ao seu plano de atividades.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Dalila Rodrigues, a nova ministra da Cultura: historiadora, professora universitária, diretora do Mosteiro dos JerónimosAté agora diretora do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, a historiadora de arte e professora universitária foi a escolha de Luís Montenegro para a pasta da Cultura

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Joana Petiz é a nova diretora editorial do SapoCerca de uma semana depois de deixar o Novo, Joana Petiz integra agora a equipa do Sapo enquanto diretora editorial, função que era desempenhada por Mário Carneiro até final do ano passado.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Lar de Vila Nova de Gaia, presidente, diretora e funcionárias acusadas de maus-tratos a utentesVítimas foram internadas 'com sinais evidentes de desidratação imputáveis à insuficiente prestação de cuidados a que foram sujeitos', refere o MP.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »