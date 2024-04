O chefe do Conselho de Segurança Nacional da Rússia argumentou que os Estados Unidos compartilham culpa no ataque terrorista à sala de concertos Crocus City Hall, em Moscovo, apesar do Estado Islâmico (EI) ter reivindicado a autoria. Nikolai Patrushev afirmou que estão tentando impor que o ato terrorista não foi cometido pelo regime de Kiev, mas sim por apoiantes da ideologia islâmica radical.

Ele destacou a importância de determinar rapidamente quem é o cliente e o patrocinador deste crime monstruoso

