Demissão do primeiro-ministro e divisão no Conselho de Estado

Perante a demissão do primeiro-ministro, e com o Conselho de Estado dividido, Marcelo teve um cunho ainda mais pessoal na decisão de, em vez de dar posse a um novo chefe do Executivo (Costa defendeu que fosse Mário Centeno), que continuaria a governar o país com o apoio parlamentar da maioria absoluta socialista, conquistada há menos de dois anos. Quanto a isso, não há volta a dar.

Já a forma como o PS (seja ele liderado por Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro) vai lidar com isso é um processo em construção. Sábado, dia decom um alvo bem definido: o Presidente da República. No entender do ainda secretário-geral do PS, faltou"bom senso" para se evitar uma dissolução da Assembleia"totalmente despropositada e desnecessária", uma"crise irresponsável





