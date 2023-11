Biden faz apelo urgente para financiamento de ajuda militar e humanitária na Ucrânia e em Israel

Biden, fez apelo urgente para que o Congresso não desista de financiar os pacotes de ajuda militar e humanitária na Ucrânia e em Israel, mas as suas palavras foram recebidas com muito ceticismo no Capitólio.O Congresso dos EUA permanece dividido sobre a continuidade do apoio ao esforço de guerra da Ucrânia contra a Rússia e de Israel contra o grupo islamita radical Hamas.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, fez no passado fim de semana um apelo urgente para que o Congresso não desista de financiar os pacotes de ajuda militar e humanitária na Ucrânia e em Israel, mas as suas palavras foram recebidas com muito ceticismo no Capitólio, onde a maioria republicana na Câmara de Representantes tem uma agenda política com outras prioridades. O novo líder da maioria republicana, Mike Johnson, conseguiu fazer aprovar uma proposta de consenso para evitar a suspensão do Governo federal por falta de fundos, mas deixou de fora qualquer novo pacote de ajuda à Ucrâni





Renascenca » / 🏆 5. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

EUA: Mike Johnson dá prioridade ao apoio a Israel mas 'não vai abandonar' a UcrâniaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Biden reúne-se com lideres da Câmara por causa do apoio a Israel e UcrâniaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

EUA apelam a Israel para “distinguir” entre Hamas e civis palestinianosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

EUA apelam a Israel para “distinguir” entre Hamas e civis palestinianosMédicos Sem Fronteiras diz que Gaza está a ser 'arrasada' e bombas não caem apenas nos norte. Milhares de pessoas invadiram armazéns da ONU para levar alimentos. Papa pede cessar-fogo. Siga aqui.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

EUA apelam a Israel a distinção entre Hamas e civisOs Estados Unidos defenderamque Israel deve “distinguir” nas suas operações militares entre o Hamas e os civis palestinianos, à medida que o exército israelita intensifica os seus bombardeamentos.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

EUA apelam a Israel para 'distinguir' entre Hamas e civis palestinianosO conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse que Israel deve privilegiar 'operações direcionadas'.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »