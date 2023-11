Chefes das urgências do Hospital Garcia de Orta demitem-se por falta de segurança

Os chefes das urgências apresentaram demissão no final de outubro por considerarem que não estão "presentemente asseguradas as condições mínimas de segurança na maior parte dos turnos" de urgência geral. Os chefes de equipa do Serviço de Urgência Geral (SUG) do Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, que estão demissionários, asseguram funções até à sua substituição dos cargos, explicou hoje a unidade hospitalar.

Os chefes das urgências apresentaram demissão no final de outubro por considerarem que não estão "presentemente asseguradas as condições mínimas de segurança na maior parte dos turnos de SUG para os utentes que recorram a este serviço, nem para os profissionais que integram esta escala". Os signatários da carta de demissão apontam também "erros de escala, faltas de comparecimento de prestadores escalados e as escalas completadas com internos mais novos, maioritariamente internos da formação geral, muitas vezes apenas em regime parcial





