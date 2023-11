Cerca de 35.000 manifestantes em Madrid apelam a um cessar-fogo na Faixa de Gaza

Cerca de 35.000 pessoas manifestaram-se hoje em Madrid a favor de um cessar-fogo entre Israel e o grupo islâmico palestiniano Hamas na Faixa de Gaza e em defesa dos palestinianos, indicaram hoje as autoridades policiais espanholas

“Todos apelam a um cessar-fogo imediato em Gaza”, afirmou a ministra do Trabalho espanhola, Yolanda Diaz, que pertence à plataforma Somar, que agrupa partidos de esquerda e extrema-esquerda, e que também participou na manifestação.

Emilio Gonzalez, um consultor informático de 50 anos, afirmou, por sua vez, que os manifestantes “partilham o sofrimento do povo palestiniano à distância”, salientando ainda que espera que os palestinianos tenham “o seu próprio Estado” no futuro. headtopics.com

Na Grécia e de acordo com os números da polícia grega, 5.000 pessoas manifestaram-se hoje pacificamente em Atenas, apelando ao “fim do massacre dos palestinianos em Gaza”. O grupo islamita palestiniano Hamas atacou Israel no dia 07 de outubro, provocando a morte de mais de 1.400 pessoas, principalmente civil, segundo as autoridades. Mais de 200 pessoas foram sequestradas e permanecem nas mãos do grupo islamita desde então.

Desde o início da guerra, mais de 8.000 pessoas morreram em Gaza, devido aos bombardeamentos que Israel realizou desde há três semanas, segundo o Ministério da Saúde do grupo islamita palestiniano Hamas. headtopics.com

