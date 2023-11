Evacuação do norte de Gaza é 'urgente'. Número de reféns do Hamas sobe para 239

Tribunal Penal Internacional está a investigar crimes de guerra cometidos em Israel e GazaExército israelita voltou a apelar a palestinianos para que se mobilizem para o sul do território por razões de"segurança pessoal".Israel deixou este domingo o aviso que o alerta para palestinianos deixarem o norte da Faixa de Gaza passou a"urgente", um dia depois do país anunciar que passou à"segunda fase da guerra".

"Nas últimas duas semanas, temos alertado os residentes do norte de Gaza para mobilizarem-se temporariamente para o sul, para a sua segurança pessoal", indicou o porta-voz das forças militares israelitas, Daniel Hagari.

"Hoje enfatizamos que essa chamada é urgente", disse, numa mensagem através da televisão. Hagari indicou ainda que o número de reféns israelitas em Gaza desde o ataque do Hamas no dia 7 de outubro subiu para 239.Biden vai ligar a Netanyahu para defender"vidas inocentes" em Gaza e na CisjordâniaTodos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. headtopics.com

