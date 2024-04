Câmara dos Representantes dos EUA votará ajuda militar separada para Ucrânia e Israel

APOIO. A 20 de fevereiro, Joe Biden vai a Kiev demonstrar que os Estados Unidos não abandonam a Ucrânia. Oito meses depois, rebenta a guerra em Gaza e a prioridade norte-americana mudaVotação na Câmara dos Representantes surge depois de meses de bloqueio.

Na rede social X , o republicano explicou que os planos vão ainda apoiar os aliados dos Estados Unidos na região do Indo-Pacífico e aprovar medidas adicionais para fortalecer a segurança nacional do país. Um pacote de 60 mil milhões de dólares para Kiev, solicitado pelo Presidente democrata, está bloqueado há meses no Congresso, tal como outro de apoio a Israel.

Principal apoiante militar da Ucrânia, Washington não envia um grande pacote de ajuda a Kiev desde dezembro de 2022.

Câmara Dos Representantes EUA Ajuda Militar Ucrânia Israel

