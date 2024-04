Líderes dos EUA chegam a um consenso para enviar ajuda a Israel e Ucrânia

O líder maioritário do Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer , afirmou no domingo que foi avançado"um consenso" entre a Casa Branca e os líderes do Congresso para aprovar o envio de ajuda a Israel e à Ucrânia.

O Senado dos Estados Unidos da América aprovou um pacote de ajuda suplementar para Israel e a Ucrânia em fevereiro passado, mas Johnson não o levou a votação na Câmara. O líder republicano também falhou duas vezes na aprovação do financiamento para Israel. Por sua vez, Johnson disse ao programa Sunday Morning Futures que tentará novamente esta semana aprovar os fundos.

O ataque surgiu depois de um bombardeamento ao consulado iraniano em Damasco, em 01 de abril, que matou sete membros da Guarda Revolucionária e seis cidadãos sírios, aumentando as tensões entre Teerão e Telavive, já marcadas nos últimos tempos pela ofensiva de Israel na Faixa de Gaza.

