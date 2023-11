Brasil. Militares vão reforçar segurança de fronteiras, portos e aeroportos

"Chegamos a uma situação muito grave, a violência se agravou e decidimos que o Governo federal participará com todo o seu potencial", afirmou o chefe de Estado brasileiro, vincando a importância da luta contra o crime organizado.

O anúncio foi feito numa conferência de imprensa com a presença dos ministros da Justiça, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio, além dos chefes da Marinha e da Polícia Federal, entre outras autoridades.

No caso dos aeroportos, o reforço começará nos aeroportos internacionais do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Guarulhos, em São Paulo. "Esses estados têm uma relação logística com as quadrilhas do Rio de Janeiro e de São Paulo", disse o ministro da Justiça, Flávio Dino, que informou que as Forças Armadas e os órgãos federais destinarão cerca de 3.700 militares para toda a operação.

Os portos, aeroportos e fronteiras são"pontos estratégicos" para o combate ao crime organizado, juntamente com o trabalho de inteligência que visa identificar e desmantelar as"redes financeiras" desses grupos criminosos, de acordo com o governante.

