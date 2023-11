Bolsas perdem 3,3% em outubro, mas Lisboa escapa à maré vermelha

Os mercados de ações à escala mundial voltaram a cair pelo terceiro mês consecutivo. O índice bolsista mundial MSCI perdeu 3,3%. Nos últimos três meses já se afundou cerca de 11%. As regiões mais castigadas em outubro foram o Médio Oriente, a Ásia Pacífico e a América Latina.

Os ‘culpados' da maré vermelha são as frentes de guerra na Europa e no Médio Oriente e a multiplicação de tensões no mapa geopolítico global, a disfuncionalidade no Congresso norte-americano, a crise do imobiliário na China e os efeitos nocivos esperados na economia de um período prolongado de juros altos pelos bancos centrais nas economias desenvolvidas.

A contracorrente, a Bolsa de Lisboa escapou ao vermelho, registando em outubro ganhos de 2,6%. O sector da defesa nas bolsas somou também subidas no mês em que um ataque terrorista do Hamas a Israel abriu uma nova frente de guerra no mapa geopolítico.Zona euro à beira da estagnação: cresce apenas 0,1% no terceiro trimestreA luta de Zelensky para que os EUA não esqueçam a Ucrânia: "Ninguém acredita na nossa vitória como eu.

A contracorrente, a Bolsa de Lisboa escapou ao vermelho, registando em outubro ganhos de 2,6%. O sector da defesa nas bolsas somou também subidas no mês em que um ataque terrorista do Hamas a Israel abriu uma nova frente de guerra no mapa geopolítico.

