Busca e salvamento: Marinha já resgatou 376 pessoas este ano

"Durante o mês de outubro registaram-se 36 ações de busca e salvamento e foram salvas 14 pessoas", refere a Marinha em comunicado, acrescentando que, desde o início do ano, realizaram-se 353 ações de busca e salvamento,"das quais resultaram 376 pessoas salvas".

No balanço referente ao mês de outubro, a Marinha dá conta de 22 incidentes em que foram salvas oito pessoas na área correspondente ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa.

Na área de responsabilidade do MRCC de Ponta Delgada foram coordenadas 12 ações de busca e salvamento, tendo sido resgatadas cinco pessoas e no subcentro do Funchal foi resgatada uma pessoa numa das duas ações realizadas.

A Marinha sublinha o contributo, para o sucesso do sistema de busca e salvamento, da Autoridade Marítima Nacional, da Força Aérea Portuguesa e outros recursos e meios pertencentes à Estrutura Auxiliar do Sistema Nacional de Busca e Salvamento.

"Realça-se ainda o apoio prestado pelos navios e embarcações nas ações de busca e salvamento, que se desviam das suas rotas comerciais para prestarem o auxílio necessário, sempre coordenados pelos Centros Nacionais - MRCC Lisboa e MRCC Delgada", acrescenta o comunicado.

:

VISAO_PT: Marinha resgatou 376 pessoas em ações de busca e salvamento até outubroVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Marinha resgatou 376 pessoas em ações de busca e salvamento até outubro'Durante o mês de outubro registaram-se 36 ações de busca e salvamento e foram salvas 14 pessoas', refere a autoridade em comunicado.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Marinha resgatou 376 pessoas em ações de busca e salvamento até outubroS&243; o m&234;s passado foram resgatadas 14 pessoas.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Marinha resgatou 376 pessoas até outubroSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Autoridade Marítima Nacional e Marinha Portuguesa alertam para agravamento do estado do mar em Portugal ContinentalDevem evitar-se passeios junto ao mar ou em zonas que expostas à agitação marítima, aconselham as autoridades.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Vencedores da Vª Edição dos Prémios do Imobiliário Expresso/SIC Noticias no programa Espaços & CasasSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »