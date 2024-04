Benfica sufoca Sporting e vence o jogo

Depois de alguns minutos em que o jogo esteve dividido, e Hjulmand até esteve perto do golo, com um cabeceamento que saiu por cima, o Benfica entrou em modo sufocante, sem deixar o Sporting construir à vontade a partir de trás – e Tengstedt, chamado à titularidade, foi importante nesta pressão, a cair muitas vezes em cima de Diomande, que sentiu muitas dificuldades com a bola no pé. O Sporting não conseguia ter presença no último terço e o Benfica não saía de lá.

Logo aos 9’, Di Maria deixou em Rafa, que, perante Israel, atirou ao lado. Aos 16’, o argentino voltou a criar para os companheiros falharem – Tengstedt ficou com uma sobra e acertou na trave. Aos 18’, Rafa avançou pela direita e teve espaço para o cruzamento, mas Diomande impediu que a bola chegasse a uma camisola “encarnada”. E, logo a seguir, Aursnes teve espaço para cruzar e mandou a bola na direcção de Di Maria, mas Israel fez a sua primeira grande defesa da noit

