Dúvidas sobre o IRS? É preciso marcar atendimento nas Finanças

Ainda tem dúvidas sobre o IRS? É preciso marcar para ser atendido nas Finanças Atendimento presencial deve ser marcado antes, mas contribuintes podem recorrer ao atendimento telefónico e online.Maioria são de contribuintes que no ano passado tiveram apenas rendimentos de trabalho dependente.É aconselhável é confirmar todos os valores que estão incluídos na declaração automática.Subida fica acima dos 3% no prazo mais longo e alinhados com os de Espanha, Grécia, Irlanda e Itália.

Taxa de desemprego sobe para 6,7% em fevereiroArrendamento dispara para 7,71 euros o metro quadradoDívida pública baixa para 268.500 milhões de euros em fevereiro Banco de Portugal refere que evolução "refletiu sobretudo a redução dos títulos de dívida, principalmente de longo prazo"Lei de 2007 prevê que pensões só sejam atualizadas a partir do segundo ano ao da sua atribuição. Perto de um milhão de pensionistas poderão ter sido prejudicado

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Contribuintes devem evitar concentrar entrega do IRS no início e fim do prazoPresidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos considera que o ideal 'é não ir a correr ao princípio nem deixar para o fim'.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Contribuintes que falharam IRS Jovem em 2022 devem fazer declaração de substituiçãoOs contribuintes que em 2022 reuniam condições para beneficiar do IRS Jovem, mas se esqueceram de manifestar essa intenção na declaração do IRS do ano passado, podem ter vantagem em substituí-la antes de entregarem a deste ano, diz a Ordem dos Contabilistas Certificados.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Contribuintes que falharam IRS Jovem em 2022 devem fazer declaração de substituiçãoTribunais estão a dar razão aos jovens mesmo que já tenha passado o primeiro ano do benefício.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Contribuintes que falharam IRS Jovem em 2022 devem fazer declaração de substituiçãoO alerta é da bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, que diz que há casos já em tribunal.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Contribuintes que falharam IRS Jovem em 2022 devem fazer declaração de substituiçãoOs jovens que se esqueceram de pedir o benefício no IRS de 2022 a que tinham direito devem fazer uma declaração de substituição antes de entregarem a de 2023, aconselha a bastonária dos contabilista.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Contribuintes que falharam IRS Jovem em 2022 devem fazer declaração de substituiçãoBastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados explica que nestas situações os contribuintes podem ter vantagem em substituí-la antes de entregarem a deste ano.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »