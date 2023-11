Bebé portuguesa saiu de Gaza e já está no Egipto

Defendendo a comemoração do 25 de Novembro de 1975, o líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal de Lisboa, disse que 'esta data representou uma concretização da ambição que Abril criou'. O Partido Socialista (PS) na Assembleia Municipal de Lisboa acusou esta terça-feira a coligação 'Novos Tempos' (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), que governa a cidade sem maioria absoluta, de fazer 'uma grande operação de marketing' em torno do 25 de Novembro de 1975.

'Comemorar o 25 de Novembro não se confunde com a construção de uma narrativa que pretende apoucar o 25 de Abril e pretende fazer o 25 de Novembro a data fundadora da democracia', declarou o deputado do PS José Leitão, no âmbito da discussão de uma recomendação para honrar e comemorar o 25 de Novembro de 1975, subscrita pela coligação 'Novos Tempos' e pela Iniciativa Liberal (IL)





