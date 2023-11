Câmara de Lisboa vai recordar o 25 de novembro de 1975

A Câmara de Lisboa vai recordar e assinalar o 25 de novembro de 1975 com várias iniciativas na cidade, apesar do voto de condenação aprovado em outubro pelo executivo municipal. A programação de 25 de novembro terá início às 11:00, com deposição de uma coroa de flores em homenagem aos militares tenente José Coimbra e Joaquim Pires. Só em novembro se cumpriu Abril.





Câmara de Lisboa anuncia comemoração do 25 de Novembro de 1975O executivo municipal defende que o 25 de Abril de 1974 "só se completou verdadeiramente" com o 25 de Novembro de 1975, fazendo uso de uma citação de Álvaro Cunhal desmentida pelo PCP.

Presidente da Câmara de Lisboa sonha em fazer de Lisboa a capital da inovaçãoCarlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, expressa seu sonho de fazer de Lisboa a capital da inovação durante a abertura da Web Summit 2023.

Presidente da Câmara de Lisboa apela à não polarização ideológicaCarlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, responsabiliza extremistas de esquerda e de direita por criar ódio na sociedade e apela à não polarização ideológica.

Câmara de Lisboa inaugura no sábado novo espaço cultural dos CoruchéusO novo espaço, na freguesia de Alvalade, faz parte do projeto da Câmara de Lisboa 'Um Teatro em Cada Bairro'. A inauguração acontecer no sábado, dia 11, às 15:00, anunciou a autarquia.

Câmara de Lisboa aprova nova sede da Jerónimo MartinsA proposta foi viabilizada em reunião privada do executivo municipal, com os votos a favor da liderança PSD/CDS-PP e do PS e os votos contra dos restantes. Edíficio vai ter 13 andares.

Câmara de Lisboa aprova projeto para sede do grupo Jerónimo Martins na Praça de EspanhaEdifício com 13 pisos será construído no antigo mercado da Praça de Espanha.

