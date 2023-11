Autoridades acreditam que grávida de sete meses terá sido morta na noite do desaparecimento

Tita e Esmeralda Montes pediram para serem separadas da restante população prisional. Mãe e filha estão na mesma cela e não saem para o recreio com medo de novas agressões.Reviravolta no julgamento de Sara Carreira: Ivo Lucas contesta excesso de velocidade

Ator quer peritos da PJ a depor. Garante que seguia a menos de 120 km/h. Requerimento já entrou no tribunal e a decisão cabe a magistrada."Não queria abdicar da minha moça", diz mãe que levou bebé do hospital de FaroMãe que levou bebé do hospital de Faro pode ter planeado dar à luz no privado para contornar justiça

Mulher, que é toxicodependente, fugiu da unidade hospitalar com a filha numa cesta por temer que a menina fosse institucionalizada.Afonso, conhecido por "Fonfon", saiu de casa para ir para a escola e não voltou a ser visto. Suspeito espancou dono de oficina, que teve de ser levado para o hospital.Suspeito já foi condenado por homicídio e já espancou o homem, que é proprietário de uma oficina.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina.Três cremes de olhos (realmente) eficazes contra os papos e as olheiras por menos de ?10

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CMJORNAL: Autoridades colombianas já identificaram suspeitos do rapto dos pais de Luis DíazMãe do jogador do Liverpool já foi libertada mas o pai continua desaparecido.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação ⮕

VISAO_PT: Autoridades japonesas capturam atirador que manteve refém num posto de correiosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação ⮕

SICNOTICIAS: Autoridades japonesas capturam atirador que esteve barricado num posto de correiosSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação ⮕

SICNOTICIAS: Caravana de quatro mil migrantes dirige-se para os EUA, alertam autoridades mexicanasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação ⮕

VISAO_PT: Autoridades de Gaza anunciam pelo menos 50 mortos em novo bombardeamentoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação ⮕

SICNOTICIAS: Autoridades alertam que estado do mar vai agravar entre 5.ª feira e domingoSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação ⮕