Autoridades acreditam que grávida de sete meses terá sido morta na noite do desaparecimento

RENASCENCA: Biden assina ordem executiva para regulamentar uso da Inteligência ArtificialPara mitigar a manipula&231;&227;o ou confus&227;o das pessoas, o conte&250;do gerado artificialmente ter&225; de ter uma marca de &225;gua, algo em que v&225;rias empresas j&225; est&227;o a trabalhar h&225; alguns meses.

RENASCENCA: “Arthur Cabral vai dar a volta e ser goleador do Benfica e da seleção”Rafael Silva formou-se com o avan&231;ado brasileiro no Cear&225; e n&227;o tem d&250;vidas: falta de golos na Liga “&233; uma pequena fase” e o ponta de lan&231;a j&225; est&225; a super&225;-la. Rafinha, jogador do distrital de Aveiro, veio para Portugal “&224; procura do salto”.

CMJORNAL: “Deparámo-nos com água a cair das lâmpadas”: Pais de alunos falam sobre condições de escola após temporal em ErmesindeA escola b&225;sica de Montes da Costa em Ermesinde est&225;, neste momento, com in&250;meros estragos devido aos dias consecutivos de chuva intensa.

RENASCENCA: Juventus vai renovar contrato com jogador suspenso por apostas desportivasFagioli est&225; suspenso at&233; maio por participar em esquema ilegal de apostas. Novo contrato ser&225; v&225;lido at&233; 2028.

RENASCENCA: Nações Unidas. 3.200 crianças mortas em três semanas 'não pode ser um dano colateral'Respons&225;vel pela ag&234;ncia das Na&231;&245;es Unidas para o apoio aos refugiados palestinianos alerta que o sistema de apoio humanit&225;rio &224; Faixa de Gaza pode estar "condenado ao fracasso", a menos que haja vontade pol&237;tica para fazer entrar a ajuda humanit&225;ria necess&225;ria &224; sobreviv&234;ncia de...

RENASCENCA: Marcelo pede acordo rápido entre médicos e GovernoO Presidente da Rep&250;blica sublinhou a necessidade de "p&244;r de p&233;" a nova "m&225;quina de gest&227;o" do Servi&231;o Nacional de Sa&250;de. Sobre a TAP, refor&231;ou que quer as d&250;vidas esclarecidas na lei da privatiza&231;&227;o.

