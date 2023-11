Assédio? Francisco Monteiro 'debaixo de fogo' devido a momento com Márcia Soares no 'Big Br ...

Francisco Monteiro e Márcia Soares têm estado mais próximos na casa do 'Big Brother'. No final do dia de sábado, 28 de outubro, os dois concorrentes estavam deitados na cama, a conversar e a trocar algumas carícias. No entanto, em determinado momento, quando Monteiro colocou a mão nas costas de Márcia, ela pediu-lhe para não o fazer. 'Olha a mão. Tira a mão. Parecemos uns putos.

'Vi em direto e estiveram assim deitados a conversar e a lançar charme uma eternidade. Sendo que o Monteiro estava com a mão nas costas da Márcia há para aí 5 minutos e ela continuava a conversar, a rir, a olhar fixamente…', acrescentou Susana Areal. 'Este é o momento de toda a polémica em que vem a BANDEIRINHA DO “NÃO É NÃO” qual revival da Pipoca.

