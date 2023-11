Marques Mendes: “Médicos são os únicos - obrigados por lei - a fazerem horas extraordinárias: 150, pelo menos”

Marques Mendes: “Montenegro não foi feliz na avaliação do OE; não se pode fazer graçolas com um documento que mexe com a vida das pessoas” Marques Mendes: "Eleições na Madeira são um verdadeiro tsunami. O grande derrotado é o PS. Não é uma derrota, é um descalabro"

Marques Mendes: “Andamos sempre com as voltas trocadas. Hoje há mais qualificados mas Portugal não é atrativo” Marques Mendes: “Se o PS perder as eleições europeias pode haver uma dissolução da AR? Não parece provável nem desejável” headtopics.com

Marques Mendes: “Se um dia achar que, com uma candidatura à Presidência, posso ter alguma utilidade para o país, tomarei essa decisão” Multidão invade aeroporto na Rússia por causa de voo proveniente de TelaviveA polémica publicação que levou Netanyahu a pedir desculpaChega recebido em Belém na próxima semana, na bagagem leva TAP e fim do SEFIvo Lucas e a morte de Sara Carreira: “Nunca se dá a volta a uma coisa destas. Não tens de compreender, tens que dar espaço para sofrer”

Luís Marques Mendes: “Nada justifica esta campanha completamente exagerada e desproporcionada de Israel contra Guterres”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Marques Mendes: campanha de Israel contra Guterres é “exagerada” e “sem sentido”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Marques Mendes: 'Quando acontecer a venda da TAP, valor vai gerar polémica'Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Existem 300 mil processos pendentes no SEFMinistra Adjunta, Ana Catarina Mendes, confirma em entrevista. Consulte Mais informação ⮕

Hugo Mendes e Frederico Pinheiro: “Se Estado cede controlo da TAP, fica nas mãos dos privados”Hugo Mendes e Frederico Pinheiro, antigos adjuntos de Pedro Nuno Santos, concordam com Marcelo: o Governo “precisa de fundamentar a venda da TAP” Consulte Mais informação ⮕

No México, Ana Marques descansa fãs após tempestade: 'Tudo seguro...'Fãs de Ana Marques mostraram-se preocupados após a forte tempestade em Acapulco. Consulte Mais informação ⮕