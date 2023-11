António Costa não irá apoiar nenhum dos candidatos à liderança do PS

No arranque oficial do processo de sucessão a António Costa enquanto secretário-geral do PS, foi o próprio a abrir as hostes e a dizer que não irá apoiar nenhum dos candidatos à liderança (para já, há três), apesar de tecer elogios aos dois com quem trabalhou mais diretamente (Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro). Há ainda um terceiro candidato, Daniel Adrião.

Costa:"Nunca revelei, por mim ou por heterónimos nos jornais, as conversas com o PR" Na intervenção de abertura da reunião deste sábado da Comissão Nacional (que aconteceu à porta fechada), António Costa garantiu que vai continuar a ser militante do partido,, aconselhando o partido a não seguir essa linha. Foi depois a vez de Carlos César dar o mote para as batalhas que se seguem. Numa mensagem com um tom crítico e não tão amenizador quanto o de António Costa, o dirigente socialista criticou a atuação de Marcelo Rebelo de Sousa, que acusou de ter aceitado a situação atual"sem pestanejar





🏆84. dntwit » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

EXPRESSO: Ex-adjuntos de Pedro Nuno Santos acusam Costa de “ziguezaguear” sobre a TAP por motivos eleitoraisSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

PUBLİCO: Costa andou a “ziguezaguear” sobre a TAP, acusam ex-adjuntos de Pedro Nuno SantosOs autores dizem também que à excepção do ex-ministro Pedro Siza Vieira, “Pedro Nuno Santos esteve quase sempre isolado na defesa pública” da intervenção do Governo na empresa.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Ventura cita Pedro Nuno para atacar Costa, que fala em 'cobardia' de Tik TokLíder parlamentar do PSD diz que 'infelizmente, quando PSD chega ao Governo tem de aumentar impostos' por erros dos governos PS que o antecedem. Costa diz que PSD tratou IRS como 'amor de verão'.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Ventura diz que Europa é 'pior que um bordel' e cita Pedro Nuno para atacar CostaLíder parlamentar do PSD diz que 'infelizmente, quando PSD chega ao Governo tem de aumentar impostos' por erros dos governos PS que o antecedem. Costa diz que PSD tratou IRS como 'amor de verão'.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Costa debateu com Passos e direita usou Pedro Nuno como armaMaioria PS garante aprovação do Orçamento esta terça. Mas falta a especialidade, onde Costa só parece contar com PAN e Livre. No debate ganharam as referências à era Passos, mas houve outras.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Pedro Nuno contraria António Costa: “Hub é uma falsa questão” na privatização da TAPSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »