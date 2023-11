Festival de música Belém Soundcheck apresenta programação diversificada

Segundo o cartaz anunciado, Camané apresentará o concerto "Inquietação", centrado no repertório do músico e compositor José Mário Branco, a quem presta homenagem, e a cantora Maria João protagonizará “Songs for Shakespeare”. O festival marca o regresso a Portugal do agrupamento Il Giardino Armonico, acompanhado pelo violoncelista Giovanni Sollima.

Camané, Maria João, Soundwalk Collective & Patti Smith e Il Giardino Armonico são alguns dos nomes que se apresentam no primeiro festivalO festival, hoje apresentado, será bienal e vai decorrer de 21 a 24 de março, com uma identidade programática assente"na multiplicidade de universos musicais, que vão do fado à música erudita, do jazz à eletrónica, das músicas do mundo às sonoridades exploratórias", como refere a nota de imprensa. O Belém Soundcheck já tinha sido anunciado em junho passado pela fundação CCB, como uma das novidades para a nova temporad





