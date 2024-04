André Villas-Boas apresenta nova peça da lista à liderança do FC Porto

André Villas-Boas tem pautado a campanha à liderança do FC Porto um pouco à semelhança do que fazia na condição de treinador: organizado, meticuloso, a gerir tempos, a dar passos seguros.

“Tive uma relação de muita empatia pessoal e profissional com o Zubizarreta. Tenho planos muito definidos para o futebol, o meu FC Porto de futuro assenta numa direção desportiva estruturada e será esse o coração da sustentabilidade financeira do clube. A formação, a performance e o scouting têm os seus papéis, dentro dessa direção desportiva.

“Incidentes na Assembleia Geral e Operação Pretoriano? Representam um marco histórico negro no caminho do clube. Houve um sinal de grande vitalidade com muitos sócios a voltarem a uma Assembleia Geral. Os incidentes são graves, de intimidação, de agressões, de tentarem impedir as pessoas de expressarem a sua opinião. Jamais será para esquecer ou repetir.

