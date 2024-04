André Villas-Boas apresenta proposta para nova academia do FC Porto

Apresento uma peça fundamental nesta candidatura, com muito prazer em fazê-lo em Lisboa, porque é significado do crescimento do FC Porto, afirmou o candidato à presidência dos dragões.A candidatura de André Villas-Boas apresentou na terça-feira, em Lisboa, a proposta para a nova academia do FC Porto, denominada de Centro de Alto Rendimento, e que terá um custo estimado de cerca de 35 milhões de euros.

À margem da apresentação do Centro de Alto Rendimento do FC Porto num espaço em Monsanto, que reuniu cerca de três centenas de apoiantes, André Villas-Boas pronunciou-se sobre a suspensão da negociação das ações da FC Porto SAD, considerando que isso se deveu às declarações do presidente Pinto da Costa em entrevista à SIC, sobre os negócios estruturais em torno do emblema 'azul e branco'

