AC Milan desperdiça vantagem de dois golos e entrega segundo lugar à Juventus

No Estádio Diego Armando Maradona, o internacional francês Olivier Giroud deixou a partida muito bem encaminhada para os 'rossoneri', por culpa das finalizações aos 22 e 31 minutos, mas, no segundo tempo, os napolitanos responderam pelos 'pés' de Politano (50) e Raspadori (63), fixando o resultado em 2-2.

Desta forma, os anfitriões mantêm-se no quarto posto, com 18 pontos, atrás do adversário de este domingo, que é terceiro, com 22. A Juventus foi quem beneficiou desta igualdade, para ficar isolada no segundo posto, com 23, assim como o Inter Milão, que lidera com 25. headtopics.com

Em San Siro, os 'giallorossi' estiveram privados do técnico português, que assistiu ao desafio da tribuna de imprensa, e de vários jogadores importantes, entre os quais o português Renato Sanches, Pellegrini, Abraham, Smalling e Paulo Dybala, todos lesionados.

A nove minutos do apito final, quando o desfecho parecia ser o 'nulo', o francês Marcus Thuram, servido por Dimarco, apontou o golo que permitiu aos 'nerazzurri', adversários do Benfica na Liga dos Campeões, voltarem à liderança. headtopics.com

No primeiro jogo do dia, o Cagliari conseguiu virar o resultado de 3-0 para 4-3, na receção ao Frosinone, naquela que foi a primeira vitória no campeonato, no qual é, agora, penúltimo colocado, com seis pontos.

