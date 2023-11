A luta de Zelensky para que os EUA não esqueçam a Ucrânia: 'Ninguém acredita na nossa vitória como eu. Ninguém'

A revista descreve um presidente ucraniano cansado de ter de insistir nos pedidos de ajuda aos seus aliados:. O desabafo de Zelensky acontece numa altura em que a Ucrânia luta para permanecer no palco mediático e político e não desaparecer por entre as manchetes do conflito no Médio Oriente. “o sucesso da Ucrânia na batalha pelo Mar Negro ficará para os livros da história, mesmo que por agora não seja muito falado”

:

EXPRESSO: Vencedores da Vª Edição dos Prémios do Imobiliário Expresso/SIC Noticias no programa Espaços & CasasSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: 'Putin não convence ninguém com lágrimas de crocodilo pelas crianças de Gaza'Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Rosto meu, rosto meu, ninguém cuida melhor de ti do que eu!Cuidarmos de nós não precisa de ser um cliché. O nosso rosto representa o nosso cartão-de-visita. O que vemos ao espelho deve sempre refletir o que somos interiormente.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Rússia leiloa apartamento de mulher de Zelensky na Crimeia por cerca de 440 mil eurosO apartamento de Olena Zelenska, a mulher de Zelensky, na Crimeia, foi leiloado pelas autoridades russas. Os cerca de 440 mil euros do imóvel vão ser usados para financiar a guerra, diz a Rússia.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: Putin acusa EUA de serem responsáveis pelo “caos mortal” no Médio OrienteVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: EUA avançam com medidas contra antissemitismo nas universidadesAltos funcionários do Departamento de Educação, juntamente com os departamentos da Justiça e da Segurança Interna, vão visitar universidades para debater e abordar a questão do antissemitismo.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »