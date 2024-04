Renowned philanthropist Bilquis Edhi ki doosri barsi manai ja rahi hai

Second death anniversary of renowned philanthropist Bilquis Edhi is being observed todayA nurse by profession, Bilquis Bano Edhi had spent more than six decades of her life serving humanity in need.

She headed one of the world’s largest charity organizations after the passing of his husband Abdul Sattar Edhi in 2016.Apart from providing the world’s largest ambulance service, her charity operates a large number of free nursing homes, orphanages, clinics, women's shelters and food kitchens. For her unparalleled humanitarian work, Bilquis Edhi was declared the 'most impactful person' of first two decades of this century by the impact hallmarks.

Bilquis had been awarded national and foreign awards including, Hilal-e-Imtiaz, the Lenin Peace Prize and Mother Teresa Memorial International Award For Social Justice. Like her husband, Bilquis made sure she would leave behind an institution which would serve humanity even after her death – a way to live beyond life.

