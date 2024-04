Irfan Pathan aur unki biwi Safa Baig ne apne Ramazan ke aadat dikhayi

Ramazan ke aakhir tak pahunchte hue, har koi is pavitra mahine ke anandit mauke ka poora fayda uthane ki koshish kar raha hai. Celebrities aur khiladiyon ko aam taur par apne fans ke saath apne Iftar aur Sher se judi gatividhiyon ki tasvirein share karni hoti hai.

Bharatiya purane cricketer Irfan Pathan bhi unme se ek hai, jo apne Instagram par jaate hain aur apne fans ke saath apne aur apni biwi ke saath baithe huye Iftar todne ki tasvirein share karte hain, aur ek tasveer mein unhe Namaz ada karte hue dekha ja sakta hai. Purane Bharatiya cricketer Irfan Pathan aur unki biwi Safa Baig unme se hain, jo apne fans ko apne Ramazan ke aadat dikhane ka ek jhalak dete hain. Iftar ke liye taiyaari karte hue Namaz ada karne tak, jodi ne apne tyohaaron ko dikhaya, jiske saath hi unhone apne shandaar ghar ki andar ki jhalak bhi fans ko di, jismein sabse pehle safed rang ka theme hai, jo pavitra mahine ke liye sajaya gaya hai

Sanam Saeed aur Mohib Mirza ke beech khilwad bhare sawal jawabSanam Saeed haal hi mein apne pati Mohib Mirza ke talk show par aayi, jahan unke beech khilwad bhare sawal jawab hue. Is show mein unhe apne partners ke baare mein jaan ne ke liye sawal puche gaye. Sanam ne bataya ki Mohib ne unhe ek panna ka ring diya tha aur wo usse garv se dikhaya, jabki Mohib ne apne paas mila cologne, yaani Tom Ford Oud Wood, dikhaya. Is khula mausam mein, abhineta ne apne naam ke prati apne bhavnao ko bhi share kiya aur kaha ki unhe hamesha se apna naam pasand nahi tha, aur unhe pareshani hoti thi ki unka naam seemit nahi hai, chahe wo Indian gaano se lekar rickshaw advertisements tak kahi bhi ho. Aur phir unhone maana ki unki bhavnao ne samay ke saath badal gayi hai aur ab wo apne naam ki aamtaur par mohabbat ke saath qadar karte hain.

Durefishan Saleem ki interview se clip viralDurefishan Saleem ne Hassan Choudhary ke saath interview mein apne showbiz mein safal dastak ke baare mein khulasa kiya hai. Unhone bataya ki unke early days industry mein dusre logon ke muqable mein thoda aasan tha. Iska karan unhone kaha ki unhe Pakistani actor Kashif Mehmood ki madad aur guidance mili. Unhone bataya ki Kashif unke papa ke acche dost hai, jinhone unhe sabhi bade production houses mein audition dilwaye. Bhagyashali tarike se, unhe unki debut performance ke liye 'Dilruba' ka role mila aur unhone bataya ki unhone ek bade drama channel ke liye audition diya tha lekin uss waqt ek established actress ko unke saamne chuna gaya tha. Unhone yeh anubhav share kiya hai taki woh challenges aur rejection ko highlight kar sake, jinse woh 'Dilruba' mein apne talent ko dikhane ka mauka pa sake. Interview mein, Durefishan ne nepotism ke baare mein bhi baat ki, jisme har field mein iski maujoodgi ko maana hai.

Ruet-e-Hilal Committee ne Ramadan ka chand nazar aya hai, mahina kal se shuru hogaRuet-e-Hilal Committee ne ilan kiya hai ke Ramadan ka chand nazar aya hai aur pyara mahina kal (kal) se shuru ho jayega. Is ilan ke baad, Islami mahine ka hilal dekhne ke liye dono central aur zonal Ruet-e-Hilal committees ki ek jamaat ne Peshawar mein ikhtiyaar kiya. Maulana Abdul Khabir Azad ne Peshawar mein Central Ruet-e-Hilal committee ki baithak ka ahtemam kiya, jabki Khyber-Pakhtunkhwa (KP) zonal moon-sighting committee bhi wahi jagah par ikhtiyaar ki gayi. Karachi, Islamabad, Lahore aur Quetta mein bhi zonal committees ki milti julti baithakein saath saath hui. Isi dauran, Ramadan pehle se hi duniya ke kuch hisson mein shuru ho chuka hai, jaise ki Middle East aur Europe. Australia, Malaysia, Philippines aur Brunei jaise kuch deshon ne official taur par 12 March ko Ramadan ka aagaz karar diya hai. Oman ne bhi 12 March ko Ramadan ka aagaz tasdeek kiya hai, kyunki chand nazar nahi aya tha Ravivar shaam ko.

Hania Aamir back from Umrah, Aima Baig shares snaps from MakkahHania Aamir is back from Umrah, and Aima Baig shares snaps from Makkah

At least 7 killed and 30 injured in car blast in Syrian town near Turkish border, residents sayThey said the blast occurred during peak late night shopping after breaking of fast during Ramazan

Aima Baig’s controversial saree lands her in troubleCelebrated Pakistani singer Aima Baig has been severely criticized for flaunting a controversial saree during the month of Ramadan...

