Pakistan Başbakanı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinin yakın işbirliği dönemini başlatacağını söyledi

ISLAMABAD: Prime Minister Shehbaz Sharif on Tuesday said the visit of the Saudi high-level delegation led by Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud would usher in a new era of very close cooperation in coming months.

The visit would help promote trade and climate dialogue between the two countries, besides investment for mutual advantage, he added. PM Shehbaz expressed the hope that multi-billion dollar agreements would be signed between the two sides and Saudi Crown Prince Muhammad bin Salman would likely to visit Pakistan to grace the occasion.He said the Special Investment Facilitation Council was a model that had been carved out in 2023.

