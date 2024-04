Pakistan Hükümeti, İş İklimini İyileştirmeye Odaklanıyor

WASHINGTON: Federal Minister for Finance and Revenue Muhammad Aurangzeb has underscored the government’s commitment to improving the business climate in Pakistan .

Earlier, Finance Minister Muhammad Aurangzeb arrived in Washington D.C, United States to participate in the spring meetings of IMF and World Bank. During his stay in US, the Finance Minister will meet IMF and World Bank officials. Meetings with international media and think tank representatives are also included in the Finance Minister’s schedule.On the other hand, a Saudi investment of up to one billion dollars is likely next month in the Reko Diq Copper Gold project located in Chagai district in Balochistan.

Meanwhile, SAARC Chamber of Commerce and Industry’s former president Iftikhar Ali Malik has advocated the cause of achieving durable peace in the region, a prerequisite to economic growth, prosperity and development for all countries of South Asia.Talking to a delegation of traders led by Muslim Khan Buneri from KP here Sunday, he said South Asia has long been plagued by instability and conflicts that have hindered the region’s progress and potential.

