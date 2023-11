مسلم لیگ ن کی عام انتخابات کیلئے درخواستوں کی وصولی شروع، کتنی ٹکٹ فیس مقرر ...

مخصوص نشست کے لئے نامزد امیدواروں کو دو لاکھ روپے اضافی بھی جمع کروانے ہوں گے، درخواست بمعہ بینک ڈرافٹ پاکستان مسلم لیگ ن کے لاہور سیکرٹریٹ بذریعہ کوریئر یا خود جمع کروانا ہو گی، پارٹی ٹکٹ کی فیس کے لئے کراس چیک قابل قبول نہیں ہوگا، مسلم لیگ ن کے حصول ٹکٹ فارم میں اقرار نامہ بھی شامل کیا گیا ہے۔درخواست گزار کو قائد نواز شریف اور صدر شہباز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرنا لازمی ہے، پارٹی ٹکٹ ملنے یا نہ ملنے کی صورت میں پارٹی ڈسپلن کی پابندی کرنا ہوگی، مرکزی اور صوبائی قیادت کے احکامات...

ARYNEWSUD: حج و عمرہ ریگولیشن بل 2023 منظور : حج درخواستوں کب وصول کی جائیں گی؟اسلام آباد : وفاقی کابینہ نے حج و عمرہ ریگولیشن بل 2023 کی منظوری دے دی ، حج درخواستوں کی وصول کا عمل نومبر کے وسط سے شروع ہوجائے گا۔

ARYNEWSUD: نواز شریف کل تقریباً 4 سال بعد پارٹی کے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گےلاہور : مسلم لیگ ن کے قائد نوازشریف کل تقریباً4 سال بعد پارٹی کے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے، ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

NAWAIWAQT_: قائد مسلم لیگ ن نواز شریف کی زیرصدارت پارٹی کا اہم اجلاس آج ہوگامسلم لیگ (ن) کے قائد نواز شریف نے پارٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ذرائع کے مطابق سابق وزیراعظم نوازشریف کی زیر صدارت اجلاس جاتی عمرہ میں ہوگا جس میں پارٹی صدر شہباز شریف شرکت کریں گے۔اجلاس میں چیف آرگنائزر مریم نواز، سابق وزیراعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سمیت پارٹی کے دیگر اہم رہنما بھی شریک ہوں گے۔ذرائع کے مطابق اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال اور...

DAILYPAKISTAN: مسلم لیگ ن نے انتخابات میں کسی جماعت سے اتحاد نہ کرنے کا اعلان کردیالاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن نے آئندہ انتخابات میں کسی جماعت سے اتحاد نہ کرنے کا اعلان کردیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ (ن) کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ ن لیگ باضابطہ طور پر کمپین شروع کر رہی ہے اور بغیر کسی الائنس کے الیکشن میں حصہ لے گی۔رانا تنویر حسین نے کہا کہ نواز شریف کو کبھی بھی 5 سال...

