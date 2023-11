سپریم کورٹ میں عام انتخابات کیس کی سماعت ساڑھے 11بجے ہو گی، چیف جسٹس پاکستان

نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز کے مطابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3رکنی بنچ سماعت کرے گا، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان بنچ کا حصہ ہوں گے،سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر رکھا ہے،عدالت نے پچھلی سماعت پر الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل سے جواب مانگا تھا کہ انتخابات کب ہوں گے۔یاد رہے کہ ملک میں عام انتخابات کے انعقاد کیلئے سپریم کورٹ میں 4درخواستیں دائر ہیں،عام انتخابات کے انعقاد کیلئے سپریم کورٹ بار اور پی ٹی آئی بھی درخواست گزار...

DAILYPAKISTAN: 90 روز میں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق کیس کی سماعت آج ہوگیاسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) 90 روز میں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق کیس کی سماعت آج پھر سپریم کورٹ میں ہوگی۔ نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بنچ سماعت کرے گا، بنچ میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ شامل ہوں گے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ بار، پی ٹی آئی سمیت دیگر نے...

DAILYPAKISTAN: آپ کس چیز کے چیئرمین ہیں؟ چیف جسٹس پاکستان کا چیئرمین پیمرا پر شدید اظہار ...اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فیض آباد دھرنا نظرثانی کیس میں چیئرمین پیمرا میں شدید برہم ہو گئے، چیف جسٹس پاکستان نے کہاکہ آپ کس چیز کے چیئرمین ہیں؟ہرادارہ مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز کے مطابق سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظرثانی کیس کی سماعت ہوئی،چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی...

DAILYPAKISTAN: چیف جسٹس پاکستان نے پیمرا حکام کے کالے کوٹ میں پیش ہونے پر سرزنش کردیاسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا نظرثانی کیس میں پیمرا حکام کے کالے کوٹ میں پیش ہونے پر سرزنش کردی۔ نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز کے مطابق سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظرثانی کیس کی سماعت ہوئی،چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بنچ نے سماعت کی،بنچ میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس...

ARYNEWSUD: نیب ترامیم فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج ہوگیاسلام آباد : سپریم کورٹ میں نیب ترامیم فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج ہوگی، سابق چیف جسٹس عمرعطابندیال نے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا تھا۔

ARYNEWSUD: نیب ترامیم فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج ہوگیاسلام آباد : سپریم کورٹ میں نیب ترامیم فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج ہوگی، سابق چیف جسٹس عمرعطابندیال نے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا تھا۔

NAWAIWAQT_: سپریم کورٹ نے نیب عدالتوں کو بحال شدہ مقدمات کے حتمی فیصلے سنانے سے روک دیاسپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بنچ نے نیب ترامیم فیصلہ کے خلاف اپیل پر سماعت کی۔ سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بنچ نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اپیل پر سماعت کی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی بھی بنچ شامل ہیں۔ دورانِ سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے استفسار...

