Volvo EX30: Nå er den første testikjjøringen i gang i Spania

Dette er en kompakt elbil med startpris på 321.900 kroner. Den kommer med to ulike batteripakker, bakhjulsdrift eller 4x4. Vi i Broom har møtt bilen ved flere anledninger tidligere. Nå er vi på den første offisielle testkjøringen av den, i Barcelona.Her får presse fra store deler av verden kjøre bilen. Sperrefristen på alt av kjøreinntrykk er satt til mandag 6. november. Da kommer vi også med den aller første testen av EX30.

Volvo har manglet en klar innstegsmodell siden V40 forsvant ut av modellutvalget deres i 2019. EX30 legger seg hele 175.000 kroner under dagens XC40 i pris. Det gjør at Volvo også regner med å hente mange nye kunder til nykommeren.KOMPAKT: EX30 er en crossover med lengde på 4,23 meter, Det betyr at den er en klasse under dagens C40/XC40.Hva er det så de får her? Jo, en crossover med lengde på 4,23 meter. Bagasjerommet er på 318 liter.

Volvo har jobbet med å forenkle interiørløsningene og utnytte plassen her optimalt. Det flate gulvet bidrar også til det. Alle høyttalere er flyttet opp til lydplanken på dashbordet, det frigjør plass i dørene. I tillegg er det flere smarte oppbevaringsrom rundt om i bilen.Volvo tilbyr bilen med to batteripakker. Den minste er på 49 kWt netto og gir strøm til én elmotor. Her er rekkevidden på inntil 344 kilometer.

Batteripakke nummer to er på 64 kWt. Denne gir rekkevidde på 460 kilometer for Twin Motor-utgaven (4x4) og 480 kilometer for Single Motor Extended Range (bakhjulsdrift). Ladehastigheten her er på 153 kW.

