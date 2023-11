Formel 2-fører Dennis Hauger har signert med MP Motorsport for en ny sesong

– Jeg er spent på å fortsette reisen med MP Motorsport i Formel 2-serien, og kan ikke vente med å komme i gang med utfordringen med å bygge en ny Formel 2-bil, skriver nordmannen. Hauger har kjørt for MP Motorsport også denne sesongen. Tidligere var han del av Prema-teamet. Aurskog-gutten skriver at han neste sesong håper å dra nytte av den verdifulle erfaringen han har opparbeidet seg denne sesongen.Det er ingen hemmelighet at neste sesong blir vinn eller forsvinn i Formel-sirkuset for nordmannen. Nylig ble det klart at Hauger ikke får fortsette i Red Bull etter inneværende sesong.

Hauger vant Formel 3 i 2021, men endte på en skuffende 10.-plass i Formel 2 i fjor og ligger på 8.-plass før sesongens siste løp i Abu Dhabi.– Det er siste sesong neste år i Formel 2, men hvis det ikke går veien finnes det andre alternativer: langdistanse og Indycar. Men jeg har full motivasjon for å vinne neste år, og det er ikke noe annet jeg har i hodet enn det, svarte Hauger.

Aurskog-gutten har vært en del av Red Bulls juniorsatsing de siste seks årene, men kom til kort da det ble klart at det østerriksk-amerikanske laget skulle kutte ned på juniorførere. – Jeg er ikke bitter. Det har alltid vært press hele veien, og jeg har vært halvveis ut og inn av Red Bull to ganger før, sa han.

