Slind takker nei til landslaget for andre året på rad

– Jeg ønsker jo at det går bra for landslaget. Jeg har ikke lyst til å lage noen problemer og stille dem i et dårlig lys ved at jeg står utenfor, sier Slind til VG – og fortsetter:

Dermed takker hun nei til landslaget for andre året på rad foran VM på hjemmebane i Trondheim februar og mars 2025.Derfor er det kontroversielt å si nei til landslaget:Sportslige grunner:Landslaget skal i utgangspunktet være det beste sportslige tilbudet. Men tiden har vist at enkeltutøvere har funnet veien til verdenstoppen utenfor landslaget.

– Det er veldig mange som mener mye. Det blir liksom en selvfølge at man skal inn på landslaget. Så mister man det store bildet. Det er flere fellesskap i Langrenns-Norge enn bare forbundet. Jeg synes det blir blåst ut av proporsjoner hvor viktig det er med akkurat meg. Jeg er ikke en så viktig person.Gjennom vinteren har norsk damelangrenn med noen ytterst få unntak ligget brakk.

Slind Landslaget Privatlag Team Aker Dæhlie Sport

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



vgsporten / 🏆 18. in NO

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Astrid Øyre Slind deppet etter å ha blitt knust av Johaug:Astrid Øyre Slind (36) var fullstendig desillusjonert etter Therese Johaugs (35) maktdemonstrasjon på NM-tremila.

Kilde: Aftenposten - 🏆 31. / 51 Les mer »

Slind misliker landslagsdebatten: – Ikke sånn at jeg gjør dette av ren egoismeFlere store langrennsnavn har bedt Astrid Øyre Slind (36) bli en del av det norske landslaget. Den beskjeden valgte hun å se bort i fra.

Kilde: vgsporten - 🏆 18. / 53 Les mer »

Langrennsløper Astrid Øyre Slind takker nei til landslagsplass nok en gangLangrennsløper Astrid Øyre Slind (36) takker nei til landslagsplass nok en gang. Hun sier til NRK at hun ikke turte å bytte. – Det var fordi det er her jeg har funnet meg selv litt. Jeg trener med folk som har bra trykk og vi trener på en litt annen måte, sier Slind til TV 2. – Hvis jeg skulle gått inn på laget så måtte jeg ha vært med på samlinger og kjørt på med den treningsfilosofien som er der og nå føltes det tryggest og fortsette med det jeg har gjort. – Det har vært vanskelig og det har vært mye fram og tilbake. Det er mange som har meninger om valget og det er mange ting å vurdere for å ikke ødelegge for noen. Jeg er glad for å være ferdig.– Jeg er ikke overrasket. Jeg hadde blitt mer overrasket dersom hun takket ja til landslaget. – Astrid trives i Team Aker Dæhlie, hun får god matching der og trener med langløpsgutter. Hun er så voksen nå og er veldig tydelig i valgene sine

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

Øyre Slind klager på teknisk regelbrudd i langrennsduatlonØyre Slind klager på et teknisk regelbrudd begått av Smedås under langrennsduatlon-løpet. Hun uttrykker sin frustrasjon på treningsappen Strava og sender en klage til juryen.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Øyre Slind klager på teknisk regelbrudd i langrennskonkurranseLangrennsløperen Øyre Slind har klaget til juryen etter en langløpskonkurranse på grunn av det hun mener var et teknisk regelbrudd begått av vinneren Magni Smedås. Øyre Slind uttrykte også sin frustrasjon på treningsappen Strava.

Kilde: vgsporten - 🏆 18. / 53 Les mer »

Slind vinner Reistadløpet på 50 kilometerSlind har konsentrert seg mest om tradisjonelt langrenn denne sesongen, men prøver seg i langløp på tampen av en lang vinter. Lørdab ble det suksess for Oppdal-veteranen i det 50 kilometer lange Reistadløpet fra Setermoen til Bardufoss i indre Troms.

Kilde: vgsporten - 🏆 18. / 53 Les mer »